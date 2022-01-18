Cô gái chạy nhanh qua đường ở làn đường dành riêng cho người đi bộ bất ngờ trượt chân ngã đúng lúc ô tô lao tới, cảnh tượng thật rùng mình

Đoạn video quay tại thành phố Korla, thuộc Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc hôm 10/1 vừa qua. Một cô gái chạy băng qua đường trên làn dành riêng cho người đi bộ nhưng bất ngờ bị trượt chân ngã, đúng lúc chiếc ô tô màu trắng lao tới cán qua. Cảnh tượng thật rùng mình, nhưng rất may chỉ bị thương nhẹ.
Đời Sống 07:01 18/01/2022

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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