Chuyện thật như đùa, cá con cá ngoi lên mạn thuyền, uống khoảng 20 ngụm bia rồi mới lặn xuống sông trong sự ngỡ ngàng của người câu cá

Theo người đăng tải clip, vụ việc kỳ lạ này diễn ra trong một chuyến đi câu trên một con sông ở Brazil. Con cá không hề tỏ ra sợ hãi, con cá ngoi lên mạn thuyền, uống khoảng 20 ngụm bia rồi mới lặn xuống sông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-that-nhu-ua-ca-con-ca-ngoi-len-man-thuyen-uong-khoang-20-ngum-bia-roi-moi-lan-xuong-song-trong-su-ngo-ngang-cua-nguoi-cau-ca-636763.html