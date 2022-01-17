Chuyện lạ khi con voi liên tục bới đất suốt 11 tiếng trong đêm không ngừng nghỉ, người dân tò mò kéo đến xem và câu chuyện cảm động phía sau

Chẳng hiểu tại sao một con voi to lớn liên tục đào bới suốt cả đêm, người dân liền kéo đến xem và chứng kiến câu chuyện cực kỳ cảm động. Thực ra đây là một con voi mẹ đang cố gắng cứu lấy voi con bị lọt xuống hố đất. Trước tình huống này, người dân đã huy động xe kéo, xe đào đất để cứu lấy voi con đang mắc kẹt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-la-khi-con-voi-lien-tuc-boi-dat-suot-11-tieng-trong-dem-khong-ngung-nghi-nguoi-dan-to-mo-keo-den-xem-va-cau-chuyen-cam-dong-phia-sau-446453.html