Chuyện lạ đời, thiếu nữ 'khóc ra đá' suốt 2 tháng liền khiến bác sĩ lắc đầu bó tay, mỗi lần rơi lên đến 15 viên 'nước mắt'

Theo gia đình của Chandni, tình trạng này xuất hiện từ hôm 17/7, khiến cô bé rơi khoảng 10 đến 15 viên “nước mắt” mỗi ngày. Sau khoảng 2 tháng “sống chung với lũ”, thiếu nữ 15 tuổi đã gom góp được hơn 70 viên sỏi nhỏ rơi ra từ trong mắt. Mỗi ngày tỉnh dậy lúc 6h sáng, Chandni sẽ phải loay hoay loại bỏ những viên sỏi cho đến khi tối mịt.
Đời Sống 13:15 02/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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