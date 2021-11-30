Chui vào một chiếc ống chật hẹp, sau một lúc người đàn ông kéo lên sinh vật 'khủng' không ai ngờ tới

Tại một con sông nằm ở trung tâm tiểu bang Oklahoma, Mỹ, một người đàn ông đã chui vào một ống cống gần sông. Chỉ một lát sau ông đã đẩy lên một sinh vật to lớn với cái miệng há to, cùng những sợi râu bên dưới cằm. Thì ra người đàn ông này chui vào ống cống để bắt cá nheo.

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