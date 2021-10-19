'Chúa tể thảo nguyên' quật ngã voi con định 'xơi tái' bất ngờ bị 500 anh em nhà voi kéo đến và cái kết cho kẻ đi săn

Trong lúc cố vùng vẫy để thoát khỏi nanh vuốt của sư tử, voi con đã kêu lên những tiếng kêu thất thanh và những con voi trưởng thành đã lao tới giải cứu đồng loại khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi. Sư tử sẽ làm gì để đoạt mạng được con mồi béo bỡ này?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-te-thao-nguyen-quat-nga-voi-con-dinh-xoi-tai-bat-ngo-bi-500-anh-em-nha-voi-keo-den-va-cai-ket-cho-ke-di-san-431790.html