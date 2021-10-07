'Chúa tể rừng xanh' bỗng nổi giận, giơ vuốt sắc 'bén như dao cau' tấn công khiến du khách thất kinh

Một đoàn di khách đang ngồi trên xe địa hình đi tham quan khu bảo tồn thì bất ngờ một con sư tử đói xuất hiện và tấn công xe. Chứng kiến cảnh con sư tử đực bám theo phía sau rồi cắn vào bánh xe dự phòng, nhiều du khách ngồi bên trong đã tỏ ra vô cùng sợ hãi.

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