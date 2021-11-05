Chủ trang trại cầu cứu chuyên gia để bắt lũ chuột và cái kết bất ngờ khi đội quân chó nhà xuất hiện

Carter là người cung cấp dịch vụ tiêu diệt chuột bằng cách tự nhiên thay vì sử dụng chất hóa học nguy hiểm cho con người và ảnh hưởng tới môi trường. Ông thường sử dụng những con chồn nâu đã được huấn luyện để giúp tiêu diệt chuột. Những con chồn này chỉ cắn chết chứ không ăn chuột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-trang-trai-cau-cuu-chuyen-gia-de-bat-lu-chuot-va-cai-ket-bat-ngo-khi-doi-quan-cho-nha-xuat-hien-434747.html