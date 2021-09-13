Chú mèo Nhật Bản lập kỷ lục Guinness về thành tích 'chú mèo được xem nhiều nhất Youtube'

Chú mèo đến từ Nhật Bản Motimaru được trao Kỷ lục Guinness Thế giới về thành tích 'Chú mèo được xem nhiều nhất trên YouTube' với tổng hơn 619 triệu lượt xem. Được huấn luyện bài bản cùng với sự thông minh vốn có chú mèo đã chinh phục được nhiều khán giả khó tính khi xem.
Đời Sống 17:42 13/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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