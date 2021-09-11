Chú hươu đi kiếm ăn nhưng lại chạy nhầm vào công xưởng ô tô và gây náo loạn khiến mọi người được một phen hú vía

Đi kiếm ăn nhưng lại lạc đường vào một công xương ô tô đã khiến chú hươu vô cùng hoản loạn khi thấy nhiều người. May mắn nhũng người ở đó đã bắt được chú hươu và dưa cho chính quyền. Vụ việc xảy ra tại Kramat Jai, Jakarta, Indonesia.
Đời Sống 23:29 11/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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