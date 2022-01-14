Chó sói và gấu đen lao vào 'đấm nhau' 1 sống 1 chết để bảo vệ con non của mình và cái kết cho kẻ thua cuộc

Một con gấu đen đã tiếp cận bầy chó sói có tên Storm. Điều này khiến những con chó sói con có thể gặp nguy hiểm. Bầy chó sói không ngần ngại khi triển khai thế tấn công để bảo vệ thế hệ tương lai. Cuối cùng thì sự đoàn kết đã giúp chó sói bảo vệ được những đứa con của mình trước kẻ thù nguy hiểm của chúng.

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