Chó Pitbull và rắn hổ mang chúa quyết chiến 'một mất một còn' và cái kết bị thảm cho loài bò sát

Trong clip, một con chó Pitbull đang tìm cách tấn công con rắn hổ mang chúa có kích thước khủng. Khi bị con chó tiếp cận, con rắn liền tung đòn đáp trả. Sau một hồi tử chiến, con rắn dần trở nên yếu sức. Cuối cùng, nó đã phải bỏ mạng vì dính quá nhiều vết thương trên người.
Đời Sống 23:30 30/04/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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