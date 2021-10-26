Chó pitbull tấn công 'điên cuồng' con nhím khi dám xâm phạm vào lãnh thổ của mình dù mặt găm đầy gai nhím

Phát hiện một con nhím đột nhập vào khu vực của mình, con chó pitbull đã lao ra tấn công. Dù thế, khi mặt găm đầy gai nhím, chú chó này vẫn hung dữ, hiếu chiến tấn công con mồi. Chó pitbull đã cố gắng đuổi đánh kẻ thù khi dám xâm phạm lãnh địa của nó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-pitbull-tan-cong-dien-cuong-con-nhim-khi-dam-xam-pham-vao-lanh-tho-cua-minh-du-mat-gam-day-gai-nhim-433090.html