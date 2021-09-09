Chó Pitbull 'chán sống' cả gan đại chiến sát thủ đầm lầy và cái kết không ngờ đến

Sau khi phát hiện thấy vị trí của con mồi, con chó Pitbull đã cắn chặt lấy đuôi sát thủ đầm lầy rồi quăng quật một cách điên cuồng. Bị tấn công, con cá sấu lập tức quay lại phản đòn bằng cách cắn vào người đối thủ. Tuy nhiên, sau một hồi giằng co, con cá sấu đã bị Pitbull kết liễu bằng cú cắn vào đầu.
Đời Sống 13:59 09/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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