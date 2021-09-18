Chó cưng 3 tuổi chơi dù lượn trên dãy Alps cùng chủ, nó tỏ ra thích thú và không hề sợ hãi ngay trong lần đầu tiên thử

Chó cưng tên Ouka được chủ cho trải nghiệm chơi dù lượn trên dãy Alps thuộc phạm vi nước Pháp. Nó tỏ ra không hề sợ hãi ngay trong lần đầu tiên thử. Video được quay vào tháng 8 và được nhiều người thích thú khi boss được vi vu bầu trời.
Đời Sống 15:15 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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