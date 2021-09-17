Chim khổng lồ 'độc nhất vô nhị' trên thế giới, biết đạp vỡ xương động vật để ăn phần tủy giàu dinh dưỡng bên trong

Kền kền râu đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch dãy núi Alps vì chúng biết cách để ăn sạch sẽ cả xác thối và xương động vật. Nó biết cách đập vỡ xương động vật để ăn phần tủy giàu dinh dưỡng bên trong.

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