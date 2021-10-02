Chiếc ô tô bất ngờ phát nổ, tài xế và nam nhân viên lập tức có phản ứng 'ĐỘC' trong tích tắc

Sự việc xảy ra tại một trạm đổ xăng ở thành phố Palu, trung tâm Sulawesi, Indonesia. Một chiếc ô tô đột nhiên phát ổ khiến tài xế tài xế lập tức nhảy ra ngoài. Đồng thời, nhân viên cây xăng cũng cầm bình cứu hỏa chạy ra ứng cứu nhưng lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu xe.

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