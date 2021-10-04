Chị gái phản ứng cực nhanh, cứu em trai 10 tháng tuổi thoát chết khi đang chơi ngoài sân

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một bé trai 10 tháng tuổi đang bò xung quanh nhà trong lúc chị gái phơi quần áo ở ngoài sân. Khi thấy một xô nước đặt ngay gần đó, bé trai đã bò lại gần. Tuy nhiên, do nghịch ngợm, cậu bé bất ngờ ngã cắm đầu vào trong xô nước.
Đời Sống 17:00 04/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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