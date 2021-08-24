'Chị đại quận 4' tái xuất, vẫn 'chiêu thức' mặt trần, dắt con đi dạo, lần này gặp ngay chú công an đi tuần đang 'check' thông tin

Khi đang đi tuần trên đường, một cán bộ công an bát gặp 'chị đại' quận 4 'mặt trần' vô tư dắt con đi dạo. Chiến sĩ công an nhanh chóng rút điện thoại kiểm tra lại thông tin rồi rảo bước đuổi theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dai-quan-4-tai-xuat-van-chieu-thuc-mat-tran-dat-con-di-dao-lan-nay-gap-ngay-chu-cong-an-di-tuan-dang-check-thong-tin-420030.html