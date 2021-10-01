Chàng trai biểu diễn nhạc cụ bằng 'nồi niêu, xoong chảo' cực thần sầu, thu hút hàng nghìn người ghé xem

Anh chàng nhịp trống điêu luyện chỉ bằng những dụng cụ đơn sơ và vài chiếc trống nhỏ. Anh chàng đã gây chú ý với tài năng đánh trống của mình. Anh chàng đã tạo nên một cơn sốt khiến nhiều người mê mẩn, bởi anh đã tạo ra những âm thanh cực kì vui tai.

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