Cầy Mangut 'xé xác' kỳ đà khổng lồ khiến con mồi phải khốn đốn có không có đường lui và cái kết đẫm máu

Cầy mangut là loài động vật chuyên ăn thịt rắn, thế nhưng một con kỳ đà cũng đã trở thành con mồi cho chúng trong một ngày mà cầy mangut không kiếm được món thức ăn nào khác. Nó đã khiến kỳ đà phải khốn đốn và không có đường lui.

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