Câu cá giải trí dưới chân cầu, không ngờ cần thủ lại khiến mọi người vô cùng phấn khích khi kéo lên sinh vật to lớn, có con nặng hơn 300kg

Zak Catchem là một cần thủ rất nổi tiếng với kênh Youtube hơn 3,65 triệu lượt đăng ký theo dõi. Trong một video được anh chia sẻ khi thả câu dưới chân cầu ở bờ biển không ngờ câu được cá khủng. Đó là con cá mập miệng bản lề, nhưng sau đó anh đã thả nó về đại dương.
Đời Sống 13:51 11/01/2022

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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