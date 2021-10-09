Cặp vợ chồng già U70 'hùng hổ' cầm dép, cầm ghế phóng thẳng vào mặt tên trộm, toán trộm liền 'rén' cầm dao chạy mất vía

Video bắt đầu bằng cảnh một tên cướp đeo mặt nạ lẻn vào nhà từ sau lưng ông Shanmugavel và cố bịt miệng nạn nhân bằng một dải vải. Không lâu sau đó, bà Senthamarai chạy ra từ bếp, đúng lúc xuất hiện tên cướp thứ hai.

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