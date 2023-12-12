Cảnh tượng có 1-0-2, hàng nghìn tấn cá trôi vào bãi biển chưa rõ nguyên nhân, người dân mang xô đi nhặt về ăn

Video ghi lại cảnh tượng diễn ra trên cảng cá tại thành phố Hakodate, đảo Hokkaido ở Nhật đã ghi nhận hiện tượng hàng nghìn tấn cá trôi dạt vào bờ chưa rõ nguyên nhân. Các quan chức đã đưa ra cảnh báo kêu gọi người dân không tiêu thụ cá.
Đời Sống 13:03 12/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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