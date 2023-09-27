Cảnh tượng có 1-0-2, cây ATM bất ngờ phun tiền xối xả xuống chân, người đàn ông nhặt tiền bỏ vào ví rồi rời đi

Trong clip, một người đàn ông ở Petaling Jaya, Malaysia, đang đi rút tiền tại một cây ATM. Cây ATM bất ngờ phun tiền xối xả xuống chân anh ta, được biết tổng cộng số tiền nhặt được là 10.000 RM (hơn 50 triệu đồng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-tuong-co-1-0-2-cay-atm-bat-ngo-phun-tien-xoi-xa-xuong-chan-nguoi-an-ong-nhat-tien-bo-vao-vi-roi-roi-i-619686.html