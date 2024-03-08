Cảnh tượng có 1-0-2, cá sấu khổng lồ chễm chệ qua đường nhiều người phải dừng lại nhường đường và chờ đợi trong hoảng sợ

Sự việc xảy ra vào ngày 6/3 tại hồ Bueng Boraphet ở Nakhon Sawan, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại cho thấy cá sấu khủng di chuyển chậm chạp qua đường, trong khi những chiếc ô tô kiên nhẫn nhường đường cho nó đi qua.
Đời Sống 13:01 08/03/2024

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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