Cảnh sát suýt bị nai sừng tấm húc khi cố gắng giải cứu con vật với chiếc sừng bị mắc kẹt vào dây đu, khiến người xem vừa sợ hãi và buồn cười

Video trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video đầy kịch tính cho thấy sự dũng cảm của các sĩ quan cảnh sát trong việc giải thoát một con nai sừng tấm mắc kẹt trong tình huống nguy hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-sat-suyt-bi-nai-sung-tam-huc-khi-co-gang-giai-cuu-con-vat-voi-chiec-sung-bi-mac-ket-vao-day-du-khien-nguoi-xem-vua-so-hai-va-buon-cuoi-622363.html