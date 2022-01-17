Cận tết, nhiều 'siêu lừa' liên tục lộng hành nhưng lần này một kẻ đã bị lật tẩy trước chiêu trò 'chủ đặt yến sào' bởi 2 nhân viên siêu 'tỉnh'

Video ghi lại cảnh nam thanh niên giả vờ đến giao yến sào khi cô chủ đi vắng và yêu cầu nhân viên trả tiền hộ. Qua cuộc đàm thoại qua lại, nhận thấy điều bất thường, nhân viên rất 'tỉnh' để xử lý tình huống. Tiếc thay, anh thanh niên 'siêu lừa' tưởng rằng trót lọt vụ này sẽ kiếm được mớ lúa nhưng lại bị lật tẩy ở phút cuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-tet-nhieu-sieu-lua-lien-tuc-long-hanh-nhung-lan-nay-mot-ke-da-bi-lat-tay-truoc-chieu-tro-chu-dat-yen-sao-boi-2-nhan-vien-sieu-tinh-446450.html