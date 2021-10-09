Cảm phục trước hành động nam nhân viên giao hàng, tay không trèo lên tầng 3 cứu bé gái lơ lửng ngoài cửa sổ và cái kết

Đoạn video được ghi lại ở thành phố Củng Nghĩa, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 6/10. Một người đàn ông làm nghề giao hàng đã trèo lên tầng 3 của tòa nhà nhà dân cư bằng tay không để cứu bé gái 4 tuổi đang lơ lửng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-phuc-truoc-hanh-dong-nam-nhan-vien-giao-hang-tay-khong-treo-len-tang-3-cuu-be-gai-lo-lung-ngoai-cua-so-va-cai-ket-429790.html