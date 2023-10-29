Cảm động khoảnh khắc cô gái hồi sinh con chim bất tỉnh do đuối nước, giây phút con chim bay đi khiến người xem rớt nước mắt

Video ghi lại khoảnh khắc cảm động khi một cô gái đang cố gắng cấp cứu cho một con chim bị bất tỉnh do đuối nước. Sau nhiều nỗ lực, con chim đã được cứu sống và sau đó đã bay đi nơi an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-ong-khoanh-khac-co-gai-hoi-sinh-con-chim-bat-tinh-do-uoi-nuoc-giay-phut-con-chim-bay-i-khien-nguoi-xem-rot-nuoc-mat-627095.html