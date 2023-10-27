Cãi nhau trên phố, người phụ nữ vung chân đá ngã bé trai khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, mẹ của bé trai có hành động bất ngờ

Video ghi lại sự việc xảy ra trên đường phố Veracruz, Mexico. Theo đó 2 người phụ nữ xảy ra tranh cãi trên phố. Quá bực tức, người phụ nữ mặc áo hồng liền vung chân đá vào người bé trai đứng gần đó. Cú đá khiến bé trai ngã xuống đất, òa khóc nức nở. Chứng kiến sự việc, mẹ của bé trai liền lao tới tung cú đấm vào mặt đối phương.

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