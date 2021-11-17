Cách bắt loài cá mang giá trị cao của người Nhật: Lạ thường, như phim kiếm hiệp, kết quả thu về khiến ai cũng ngả mũ thán phục

Giữa một khung cảnh núi đá với con suối chảy xiết hữu tình, một người đàn ông đội chiếc nón kasa và mặc một bộ trang phục gợi nhớ đến các bộ phim kiếm hiệp xưa. Trên tay ông là một cây sào dài đang để phía trên mặt nước.

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