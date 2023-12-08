Cả gia đình bị cô lập trong nhà hàng giờ vì sự xuất hiện của ‘quái vật đầm lầy’ trong vườn nhà, rùng mình cảnh tượng thu phục vô cùng gian nan

Hình ảnh ghi lại tại một gia đình ở Nam Carolina. Họ đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra một con cá sấu khổng lồ ẩn nấp trong khu vườn nhà. Họ lo lắng nhưng đã cố gắng ghi hình lại khoảnh khắc đội cứu hộ động vật bắt con bò sát khổng lồ bằng dây thừng.
Đời Sống 10:35 08/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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