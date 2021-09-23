Cả gan tranh giành con mồi của rồng Komodo, rắn hổ mang chúa đã phải bỏ mạng và trở thành miếng mồi 'béo bở' của kẻ đi săn

Liều lĩnh tranh ổ trứng cá sấu của rồng Komodo, một con rắn hổ mang đã bị kẻ săn mồi lao vào tấn công. Chỉ trong "chớp mắt" hổ mang chúa đã phải bỏ mạng và trở thành miếng mồi béo bở của rồng Komodo. Sự háu đói của rắn hổ đã khiến nó nhận một kết cục thật thảm hại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-gan-tranh-gianh-con-moi-cua-rong-komodo-ran-ho-mang-chua-da-phai-bo-mang-va-tro-thanh-mieng-moi-beo-bo-cua-ke-di-san-426344.html