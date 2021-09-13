Cả gan tấn công trăn đá Châu Phi, sư tử 'nhí' nhận cái kết đau đớn

Đoạn video ghi lại cảnh một con sư tử con liều lĩnh tấn công trăn đá châu Phi. Theo đó, dù con trăn đá liên tục há miệng đe dọa nhưng sư tử vẫn không chịu từ bỏ ý định tấn công. Trước màn khiêu chiến này, con trăn đá lập tức tung ra cú phản đòn, đớp thẳng vào mặt đối phương. Khiến đối phương đau đớn và không đỡ kị trước màn tấn công bất ngờ.

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