Buộc chặt con gà đã vặt sạch lông vào dây xích rồi thả xuống nước, người đàn ông câu được con cá 'lạ' với kích thước khủng

Một người đàn ông đã mang một con gà (đã được làm sạch lông) ra chân cầu và buộc nó vào đầu sợi dây xích, sau đó thả con gà xuống nước. Người này liên tục giật nhẹ sợi dây xích. Sau một lúc thì anh phát hiện có sinh vật nào đó đang cắn con gà của mình và ngay lập tức kéo nó lên khỏi mặt nước.
Đời Sống 15:19 05/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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