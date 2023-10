'Bu bám' hươu cao cổ để cắn xé sư tử bất ngờ bị tung vó đá lật hàm đau đớn

Video ghi lại hình ảnh một con hươu cao cổ đã bị sư tử mẹ và 3 sư tử con hạ gục. Những con non được mẹ dạy cho kỹ năng săn mồi thông qua việc luyện tập với chính con hươu cao cổ mới săn được. Tuy nhiên, do còn quá non nớt, những con sư tử con bất ngờ bị con mồi vùng dậy phản đòn đến tận 3 lần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bu-bam-huou-cao-co-de-can-xe-su-tu-bat-ngo-bi-tung-vo-da-lat-ham-dau-don-423902.html