Bơi thuyền đi thả câu giữa vùng nước vắng, người đàn ông ‘mừng rơi nước mắt’ khi câu được cá ‘quý’ siêu khủng dài tới 2m và nặng 100 kg

Người đàn ông đã rất vất vả mới nâng con cá rồng khổng lồ' dài tới 2m và nặng 100 kg đã mắc câu. Đây là loài cá rồng Arapaima hay Pirarucu, loài cá bản địa của sông Amazon và sông Essequibo, ở Nam Mỹ.
Đời Sống 09:28 19/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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