BIẾN CĂNG: Bị giật chồng, chính thất sôi máu tung 'liên hoàn tát' vào mặt tiểu tam tại quán cafe, cảnh ê chề khiến nhiều người ngán ngẩm

Đoạn clip đánh ghen được camera của một quán cafe ghi lại khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bị đòn, 'tiểu tam' không kháng cự mà chỉ ngồi im chịu trận. Ở những phút cuối clip, người phụ nữ này còn bị chính thất đánh ngã dúi dụi xuống sàn nhà.
Đời Sống 10:10 25/11/2021

Thư Trang (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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