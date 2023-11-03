Bị xe tải hạ gục rồi cuốn vào gầm, cô gái lồm cồm bò ra ngoài thoát chết thần kỳ trong sự hoang mang của những người chứng kiến

Video ghi lại sự việc xảy ra vào ngày 10/10, tại Thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Từ hình ảnh ghi lại cho thấy cô gái rơi vào điểm mù nên tài xế không nhận thấy điều bất thường và vẫn cho chiếc xe di chuyển. Kết quả cả người và xe bị cuốn vào gầm nhưng rất may cô gái thoát nạn thần kỳ.

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