Bị xe tải hạ gục rồi cuốn vào gầm, cô gái lồm cồm bò ra ngoài thoát chết thần kỳ trong sự hoang mang của những người chứng kiến

Video ghi lại sự việc xảy ra vào ngày 10/10, tại Thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Từ hình ảnh ghi lại cho thấy cô gái rơi vào điểm mù nên tài xế không nhận thấy điều bất thường và vẫn cho chiếc xe di chuyển. Kết quả cả người và xe bị cuốn vào gầm nhưng rất may cô gái thoát nạn thần kỳ.
Đời Sống 17:17 03/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu