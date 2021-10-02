Bị 'vua đầm lầy' ghé thăm nhà, người đàn ông dùng 'chiêu độc' tóm gọn con vật trong vòng một nốt nhạc

Câu chuyện xảy ra vào ngày 28/9 tại một tiểu bang của Mỹ. Một người đàn ông đã dùng chiếc thùng rác bắt sống được con cá sấu to lớn đang 'rình rập' bên ngoài ngôi nhà và khiến trẻ con xung quanh sợ hãi. Con vật được trả về tự nhiên ngay sau đó,

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