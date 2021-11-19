Bị sư tử quật ngã xuống đất, ngựa vằn vẫn 'phản đòn' cực gắt bằng cú đá 'SONG PHI' thẳng mặt 'chúa sơn lâm'

Dù bị con sư tử cái tấn công bất ngờ và quật ngã xuống đất. Tưởng chừng sẽ trở thành mồi ngon cho 'chúa sơn lâm', nào ngờ ngựa vằn đã nhanh chóng đứng lên và tung cú đá 'song phi' thẳng mặt kẻ săn mồi và tẩu thoát ngoạn mục.

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