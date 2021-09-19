Bị rắn hổ mang chúa phun nọc độc tấn công, người phụ nữ sợ hãi 'la hét' dữ dội

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một con rắn hổ mang phun nọc Đông Dương dài khoảng 2 mét đang bò vào ngôi nhà. Một lúc sau, người phụ nữ lái xe về nhà và đi ngang qua con rắn mà không nhận ra.Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chó sủa, người phụ nữ mới chạy ra xem xét và tỏ ra hốt hoảng khi nhìn thấy con rắn hổ mang.
Đời Sống 05:15 19/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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