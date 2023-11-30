Bị người dân vây bắt, báo hoa mai nổi điên nhảy ra ngoài, vồ ngã người đàn ông rồi nhanh chóng bỏ chạy trong sự hoảng sợ của nhiều người

Cảnh tượng kinh hoàng này xảy ra tại Thành phố Indore, bang Madhya Pradesh. Trong quá trình giải cứu báo hoa mai, người đàn ông đã bị nó vồ ngã rồi nhanh chóng bỏ chạy thoát thân.
Đời Sống 15:00 30/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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