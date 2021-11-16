Bị dụ vào hang săn mồi, rắn độc 'ngây ngô' trở thành con mồi của nhện khổng lồ Tarantula chỉ bằng một nhát cắn

Giả vờ như không cảnh giác để rắn độc chui vào hang, nhện khổng lồ tarantula đã tóm sống con mồi một cách nhanh gọn bằng răng nanh và chất độc của mình. Dù là rắn độc nhưng nó cũng phải trở thành con mồi của loài động vật nguy hiểm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-du-vao-hang-san-moi-ran-doc-ngay-ngo-tro-thanh-con-moi-cua-nhen-khong-lo-tarantula-chi-bang-mot-nhat-can-436742.html