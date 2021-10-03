Bị cướp con mồi ngay trước mắt, trăn Miến Điên 'nổi điên' nuốt chửng luôn đồng loại cho hả dạ

Ban đầu hai con trăn Miến Điện chỉ đang tranh giành con mồi, nhưng khi một trong hai con há miệng ăn mồi đã khiến con còn lại nổi điên và nuốt chửng luôn đồng loại. Có vẻ như nó không hề có sự hối hận ngược lại thưởng thức con mồi và đồng loại một cách ngon miệng.
Đời Sống 07:30 03/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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