Bị cửa thang máy va trúng, người phụ nữ hung hăng lao tới tát thẳng mặt bé gái khiến người xem bức xúc

Sự việc xảy ra vào ngày 27/6, tại Thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy khi cô bé ấn nút lên tầng, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Ngay lập tức cô bé ấn nút mở cửa nhưng một bên cửa vẫn va vào người phụ nữ lớn tuổi đang bước vào thang. Kết quả người này hung hăng lao tới tát thẳng mặt bé gái.
Đời Sống 09:19 30/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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