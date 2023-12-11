Bị còng tay vào giường, nam thanh niên vật lộn thoát khỏi căn hộ cháy ngùn ngụt và cái kết gây thót tim

Sự việc xảy ra tại một căn hộ ở Dresden, Đức và đã được người dân ghi lại. Nam thanh niên xoay sở để đu khung giường đang cháy qua gờ đá của ban công. Sau khi thành công, người này liều mình thực hiện cú nhảy đầy nguy hiểm từ tầng 3 xuống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cong-tay-vao-giuong-nam-thanh-nien-vat-lon-thoat-khoi-can-ho-chay-ngun-ngut-va-cai-ket-gay-thot-tim-636756.html