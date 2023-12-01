Bị chọc giận, con báo hoa mai lập tức lao ra khỏi lồng rồi nhảy lên xe tấn công kinh hoàng nhân viên kiểm lâm

Sự việc xảy ra tại Công viên Quốc gia Hồ Nakuru ở miền Trung Kenya. Một nhân viên kiểm lâm đã mắc sai lầm khi dùng một cây gậy dài chọc vào con báo khi thả nó về tự nhiên. Con vật sau đó lao ra khỏi chuồng, tấn công chiếc xe kiểm lâm khiến người này bị thương nặng.
Đời Sống 15:39 01/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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