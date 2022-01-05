Bị chính kẻ thù giết cha tấn công tàn độc, sư tử trẻ nhận kết cục cay đắng khi bị gãy xương sống lưng và bại liệt cả hai chân sau

Bị chính kẻ thù giết cha tấn công tàn độc, con sư tử trẻ bị gãy xương sống lưng và bại liệt cả hai chân sau. Đây chính là cái kết cực đắng cho sự háo thắng của sư tử trẻ khi đối đầu với kẻ có bề dày kinh nghiệm trong những cuộc đi săn.
Đời Sống 19:30 05/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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